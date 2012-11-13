Нацбанк реалізував 13,5 тис. інвестмонет

Про це УНІАН повідомили в Національному банку України.

З початку року золотих інвестмонет було продано 4 950 шт., у т.ч. за жовтень 824 монети. Обсяг продажу інвестмонет із срібла в жовтні становив 1 069 шт., а з початку 2012 року — 8 592 монети.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень п.р. НБУ реалізував 4 126 шт. інвестмонет із золота на суму 31,4 млн. грн, із срібла – 7 500 шт. на 2,5 млн. грн.

На сьогодні НБУ вже відкарбував 30,8 тис. шт. інвестиційних монет, на виготовлення яких було використано 383 кг золота і 1,2 т срібла.

НБУ почав випуск золотих інвестиційних монет 999,9 проби в грудні 2011 року. На сьогодні ці монети випускаються номіналом 20, 10, 5 і 2 гривні вагою 1, 1/2, 1/4, 1/10 унції відповідно (1 унція - 31,11 г). Також випущено срібну монету номіналом 1 гривня масою 1 унція.