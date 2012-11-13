Янукович планує послухати, як триває боротьба з корупцією

Тема наради: «Забезпечення протидії злочинності та корупції в державі в умовах реформування кримінального процесуального законодавства».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, нарада розпочнеться об 11.00.

Зазначається, що координаційна нарада відбудеться під головуванням Генерального прокурора України Віктора Пшонки. На нараді розглядатиметься питання координації та взаємодії правоохоронних органів України в рамках реалізації норм нового Кримінального процесуального кодексу України, котрий набуває чинності 20 листопада.

Після наради відбудеться прес-конференція генпрокурора та керівників правоохоронних органів.