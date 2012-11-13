Німецький трейдер RWE не зможе прокачати в Україну через Польщу більш ніж 1,464 млрд кубометрів газу через технічні обмеження трубопроводу, яким із листопада почалися поставки за контрактом між німецькою компанією і українським "Нафтогаз України".

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар польської керуючої газотранспортною системою компанії Gaz System Мавгожата Полковська.

"Фізичні поставки можливі лише через Хермановіце, оскільки є лише один пункт, який сполучає українську і польську газотранспортну систему (Дроздовичі з української сторони)", - сказала співрозмовник агентства.

Вона зазначила, що RWE на сьогоднішній день замовила у Gaz System послугу на транспортування газу через цей пункт в Україну лише на листопад поточного року.

"Максимальні технічні можливості транспортування газу через Хермановіце в напрямку України становлять 4 млн кубометрів на добу", - уточнили в прес-службі GS.

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М.Полковська також підкреслила, що Gaz System не може гарантувати постійність поставок цих 4 млн кубометрів на добу, і на практиці може обмежувати прокачування на "невизначений час".

Співрозмовник агентства не стала коментувати, яким чином 5 млрд кубометрів газу RWE можуть бути доставлені в Україну через Польщу, про що раніше повідомили ряд ЗМІ.

Польський експерт Анджей Щесняк, який займається питаннями енергетики більше двох десятків років, сказав УНІАН, що RWE може поставляти свій газ Україні за схемою "віртуального реверсу", коли законтрактоване у "Газпрому" німецькою компанією паливо, яке поставляється через Україну, залишається в розпорядженні "Нафтогазу".

Він зазначив, що таке рішення дозволяє польське законодавство, висловивши припущення, що українська влада також знайшла б спосіб реалізації такого варіанту.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники Gaz System повідомляли про те, що "вільні потужності" для законтрактованих поставок газу RWE через Хермановіце становлять до 4 млн кубометрів на добу, назвавши складними оцінки, скільки максимально газу може бути поставлено в Україну з ЄС через Польщу.

Минулого тижня польська Gazeta Wyborcza написала, що RWE має намір поставити в Україну з листопада поточного року до травня 2013 року 5 млрд кубометрів газу, а в понеділок, 12 листопада, українське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело повідомило про можливі поставки за весь наступний рік на рівні 8 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Влада України вирішила купувати газ з Євросоюзу, заявляючи, що його ціна суттєво нижча, ніж вартість газу, що поставляється за прямим контрактом із "Газпромом".

Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав поставки газу RWE, що почалися з 1 листопада поточного року "реальним кроком на шляху забезпечення незалежності країни".

За неофіційними даними, "Нафтогаз" купує газ RWE за 360-390 доларів, тоді як ціна російського газу в четвертому кварталі поточного року має бути на рівні близько 430 доларів.