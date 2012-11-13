Чиновники придумали, як підняти українцям тарифи на комуналку

Нацкомісія, що регулює вартість комунальних послуг в державі, пропонує нову методику розрахунку тарифів. Складні економічні викладки мають поліпшити якість послуг і в далекому майбутньому знизити їх вартість, пише ТСН.

Основний аргумент комісії – низька якість послуг далека від їх високої вартості. Тому рахувати тариф пропонують по-новому. Метод називається "РАБ", а вигоду з нього має отримувати насамперед споживач, запевняють експерти. За приклад розробники брали тарифну систему Великобританії.

Перехід на неї має позначитися двома етапами підвищення вартості послуг, а років за 5 ціна почне знижуватися. "Перша вигода гарантована. Підприємство зменшує видатки. Друга – якщо компанія буде знижувати швидше, то половина цієї економії залишиться у споживача. Ця модель заснована на тому, що тариф буде зменшуватися", - пояснив директор департаменту розвитку у сфері комунальних послуг Нацкомісії Дмитро Арлачов.

Розпочати пропонують з підвищення тарифів. "Нам потрібно підняти тариф до собівартості. Це може бути трактовано, як політично неправильна заява, але це правда. Ми можемо намагатися жити й далі з покриттям тарифа в Києві 60%. Це призводить до зношення мереж і виходу їх з ладу", - зазначила перший заступник гендиректора "Київводоканалу" Ганна Циганок.

Колишній комунальний міністр Олексій Кучеренко у добрі намірі авторів реформи не вірить. Він підозрює, що такою піар-акцією українців після виборів усього лише готують до банального підвищення цін на комуналку. "16 млрд на цей рік закладено погашення з держбюджету збитковості підприємств теплокомуненерго. Далі це не дозволить робити ні МВФ, ні економічна ситуація, тому уряд підвищуватиме тарифи", - переконаний екс-урядовець.