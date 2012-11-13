Саламатін в Баку зустрівся з Ільхамом Алієвим і підписав план про співпрацю

Дмитро Саламатін передав Ільхаму Ілієву вітання від імені Президента України Віктора Януковича з нагоди Дня Конституції Азербайджанської Республіки, повідомляє прес-служба Міноборони.

На зустрічі Ільхам Алієв підкреслив важливість здійснення взаємних візитів високого рівня для зміцнення двосторонніх відносин. Він висловив сподівання, що візит Міністра оборони України Дмитра Саламатіна до Азербайджанської Республіки сприятиме розширенню співробітництва між відповідними структурами двох країн.

Крім того, Дмитро Саламатін зустрівся з Міністром оборони Азербайджанської Республіки Сафаром Ахундбала огли Абієвим.

Під час зустрічі керівники відомств обговорили хід реформ у Збройних Силах України.

Йшлося про зростання показників бойової підготовки, у тому числі нальоту військової авіації та кількості стрибків з парашутом, прийняття на озброєння нових і модернізованих, а також ремонт існуючих зразків озброєння та військової техніки, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, впровадження дієвих механізмів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, розвиток системи військової науки та освіти.

За підсумками переговорів сторони підписали План заходів двостороннього співробітництва між Міністерством оборони Азербайджанської Республіки та Міністерством оборони України на 2013

Також, на зустрічі з Міністром оборонної промисловості Азербайджанської Республіки Явером Джамаловим Дмитро Саламатін обговорив питання активізації співпраці, нові напрями співробітництва у військово-промисловій сфері.

«Український оборонно-промисловий комплекс має серйозний ресурс і тема переозброєння лишається для нас пріоритетною. Відбувається пожвавлення роботи в багатьох напрямах, наприклад, у виробництві високоточної зброї, кораблебудуванні, інших. Ми зацікавлені вивчати ваш досвід і ділитися своїм», - наголосив Міністр оборони України Дмитро Саламатін.

За його словами, зараз активно вивчається такий напрям співробітництва між обома країнами як локалізація виробництва, для чого згодом планується провести відповідні експертні зустрічі.