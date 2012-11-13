Митники наполягають, що конфіскували літак законно

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Сектору з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

«Інформація, викладена керівництвом компанії-імпортера під час прес-конференції щодо начебто неправомірних дій митників у справі з конфіскацією літака Як-40 Запорізькою митницею не відповідає дійсності», - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 27 червня 2012 року компанія «Істкліппер» (м. Івано-Франківськ) за договором купівлі-продажу, укладеним із сербською компанією, ввезла з Білорусі на митну територію України через митний пост «Запоріжжя-Аеропорт» літак для цивільної авіації Як-40, 1971 року виготовлення.

Згідно з рахунком-фактурою, поданим до митного оформлення, вартість літака становила 10 тис. євро.

Запорізькі митники за інформацією білоруських колег встановили, що зазначений літак за договором між компанією-продавцем та Мінським авіаремонтним заводом було відремонтовано в Білорусі.

За інформацією експортної декларації Мінської регіональної митниці, його вартість з урахуванням вартості ремонту становила 581 тис. 263 євро.

«Таким чином, товар був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. А саме - йшлося про несплату податків у повному обсязі через подання неправдивих відомостей», - наголошується у повідомленні Держмитслужби.

Згідно з постановою суду, літак конфісковано в дохід держави. На компанію-імпортера накладено штраф у розмірі 100% вартості літака у розмірі 5 млн 795 тис. 566 грн.

Як повідомлялося, сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор ТОВ «Істкліппер», яка є українською дочірньою компанією італійської “Скайстартрейдинг”, Володимир Борис заявив, що компанія оскаржила в Апеляційному суді рішення Ленінського райсуду Запоріжжя від 17 жовтня 2012 року про конфіскацію літака Як-40 і накладення штрафу в розмірі 5,796 млн грн.

Він заявив, що при розгляді справи Ленінський суд «проігнорував вимоги закону щодо забезпечення повного і об'єктивного розгляду та дослідження всіх обставин справи».

За словами В.Бориса, в 2006 році сербська компанія «Скайстарекспрес», яка також є дочкою італійської компанії “Скайстартрейдинг”, придбала 2 літаки Як-40 1971 і 1978 років випуску. Один з цих літаків було ввезено в Україну в 2010 році, він пройшов митний контроль через Івано-Франківську митницю й експлуатується в Україні.

Другий літак через неможливість експлуатації в Сербії за залишковою вартістю куплено компанією «Істкліппер» за 10 тис. євро, його було відправлено на ремонт на Мінський авіаремонтний завод, потім на доукомплектацію в Запоріжжі на ремонтну базу ПАТ «Авіакомпанія «Константа» і представлено для митного контролю на Запорізькій митниці. Ресурс експлуатації літака становив не більш як 3 роки і 9 місяців.

Вартість ремонту літака на Мінському авіаремонтному заводі згідно з контраком становила 571,263 тис. євро.

Для проходження митних процедур і виплати митних зборів «Істкліппер» замовив оцінку літака у компанії «Національна експертно-правова група», яка оцінила літак у 473,192 тис. грн.

При цьому експерти-оцінювачі зазначали, що літак перебуває в технічному стані, який не відповідає вимогам льотної придатності державної авіавлади України, що не дозволяє експлуатувати його для комерційних пасажирських перевезень.

Водночас Запорізька митниця ухвалила рішення про оцінку літака в 232,676 тис. євро, відмовившись тим самим від результатів експертної оцінки.

«Митники почали накручувати вартість літака і порахували, що його вартість збільшилася на вартість ремонту, хоч закон цього не передбачав. У результаті такого несподіваного рішення Запорізької митниці 17 жовтня Ленінський райсуд Запоріжжя визнав мене винним», - сказав В.Борис.

Він також зазначив, що готовий розглядати можливість звернення до Європейських судових інстанцій у разі, якщо Апеляційний суд не прислухається до аргументів компанії «Істкліппер».