МЗС: демаркація кордону з Росією - це крок до Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Демаркація кордону з Росією - це прямий крок назустріч до лібералізації візового режиму з ЄС», - сказав він.

За словами О.Волошина, успіх у просуванні до європейської інтеграції неможливий без конструктивної взаємодії і партнерства з Росією.

«Без партнерства з Росією ми не можемо вирішити питання, які напряму пов'язані з нашими завданнями на європейському напрямку»,- додав він.

О.Волошин зазначив, що завдяки новій атмосфері в українсько-російських відносинах останніми роками вдається вирішити ті проблеми, які не вирішувалися десятиріччями.

На цю тему: Між Україною і Росією вкопали перший прикордонний стовп

Він нагадав, що 7 листопада у Чернігівській області було встановлено перший прикордонний знак на Чернігівсько-Брянській ділянці українсько-російського державного кордону, що фактично стало початком процесу демаркації кордону.