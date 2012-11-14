У Львові - скандал через публічне заколювання свиней у ресторані (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним депутатським запитом Е.Парсаданян звернувся сьогодні до міського голови Львова під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради.

„Йдеться про ресторан-пивоварню у центрі Львова. У цьому закладі недільною розвагою для гостей є демонстрація публічного заколення свині. Це дійство відбувається на сцені, під музику, феєрверки та танці. Після цього тварину розробляють та готують на вогні так само публічно із пропозицією замовити порцію щойно вбитої свині.

Дотримання санітарних умов приготування такої страви також викликає серйозні сумніви. Страшно подумати, як люди можуть спостерігати за таким диким видовищем. Це грубе порушення законодавства України щодо поводження з тваринами. Вечірнє шоу із заколюванням свині є жорстоким поводженням з тваринами і переходить усі бар’єри людяності”, - зазначив під час сесії Е.Парсаданян.

На підтвердження своїх слів він продемонстрував кілька фото, зроблених під час шоу заколення свині в ресторані.

Депутат закликав міського голову Андрія Садового втрутитись в ситуацію, звернутись до правоохоронних органів, щоб унеможливити подібні дійства в будь-якому із закладів Львова.

У відповідь на депутатське звернення А.Садовий звернувся до голови профільної комісії Львівської міської ради із закликом запросити керівництво ресторану до Львівської міської ради і провести з ним „профілактичну розмову”.

„Такі речі неприпустимі публічно”, - наголосив міський голова Львова.