Екологи вимагають заборонити отруту, якою знищують собак в Україні

Захисники тварин вимагають від Міністерства екології та природних ресурсів України заборонити використання фосфіду цинку для знешкодження бездомних тварин, в іншому випадку вони обіцяють подати судовий позов за порушення природоохоронного законодавства та міжнародних домовленостей.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпинська.

За її словами, Україна залишається єдиною державою серед країн ЄС а також СНД, де використовується для знешкодження бездомних тварин фосвід цинку.

«Україна залишається єдиною європейською країною, де ця отрута використовується», - сказала вона, зауваживши, що названа отрута має не лише вкрай негативні наслідки для тварин, які поїдаючи отруйну їжу, вмирають протягом кількох годин, відчуваючи жахливі страждання, а й спричиняє отруєння домашніх тварин та людей. «За останні два роки захисники намагаються переконати владні структури заборонити цю речовину, однак вона продовжує ввозитися на територію України та безконтрольно реалізовуватися під виглядом різних назв отруйних компонентів», - зазначила А.Серпинська. Вона наголосила, що ця отрута «береться на озброєння» як працівниками санітарно-епідеміологічних служб, так і робітниками комунальних підприємств.