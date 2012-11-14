Янукович запропонував студентам прочитати закон та прийти до Азарова
Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності прискорити прийняття Закону «Про вищу освіту».
Про це він сказав під час зустрічі зі студентськими лідерами, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Затягувати це питання далі нема куди», - зазначив В.Янукович.
Він нагадав, що розгляд відповідного законопроекту наразі завершує Кабмін - далі документ буде направлений до Верховної Ради.
У цьому контексті глава держави висловився за доцільність залучення студентства до роботи над зазначеним законопроектом.
«Якщо у вас є бажання, я можу запропонувати Кабінету міністрів, прем’єр-міністру, щоб ви отримали цей проект, підготувалися і взяли участь у засіданні уряду. Це була б абсолютно нормальна практика, якщо ми будемо залучати громадські організації на етапі підготовки законопроектів», - сказав він. В.Янукович нагадав, що відповідний законопроект готувався за участі ректорів вищих навчальних закладів через надмірну політизацію цього питання.
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Координатор Громадської ініціативи «Студентський захист», заступник керівника Секретаріату «Український молодіжний форум» Андрій Черних від імені студентів звернувся до глави держави з проханням посприяти якнайшвидшому прийняттю закону.
«Робота над ухваленням цього закону триває занадто довго. Хочемо звернутися до Вас з проханням посприяти, щоб це рішення було прийняте з врахуванням думки студентів, ректорів, щоб усе-таки закон був прийнятий, оскільки він необхідний для системи вищої освіти. Просимо Вашої підтримки», – сказав він.