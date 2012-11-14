Янукович запропонував студентам прочитати закон та прийти до Азарова

Про це він сказав під час зустрічі зі студентськими лідерами, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Затягувати це питання далі нема куди», - зазначив В.Янукович.

Він нагадав, що розгляд відповідного законопроекту наразі завершує Кабмін - далі документ буде направлений до Верховної Ради.

У цьому контексті глава держави висловився за доцільність залучення студентства до роботи над зазначеним законопроектом.

«Якщо у вас є бажання, я можу запропонувати Кабінету міністрів, прем’єр-міністру, щоб ви отримали цей проект, підготувалися і взяли участь у засіданні уряду. Це була б абсолютно нормальна практика, якщо ми будемо залучати громадські організації на етапі підготовки законопроектів», - сказав він. В.Янукович нагадав, що відповідний законопроект готувався за участі ректорів вищих навчальних закладів через надмірну політизацію цього питання.

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Координатор Громадської ініціативи «Студентський захист», заступник керівника Секретаріату «Український молодіжний форум» Андрій Черних від імені студентів звернувся до глави держави з проханням посприяти якнайшвидшому прийняттю закону.

«Робота над ухваленням цього закону триває занадто довго. Хочемо звернутися до Вас з проханням посприяти, щоб це рішення було прийняте з врахуванням думки студентів, ректорів, щоб усе-таки закон був прийнятий, оскільки він необхідний для системи вищої освіти. Просимо Вашої підтримки», – сказав він.