Знайшовся автор листівок з погрозами прибічникам "Свободи"

Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. заступника начальника Олександрійського міськвідділу-начальник міліції з громадської безпеки УМВС в Кіровоградській області Юрій Кононенко, правоохоронці встановили, що автором листівок виявився пенсіонер, мешканець Пантаївки.

«Наразі працівники міліції проводять дослідчу перевірку і з’ясовують мотиви. На даний момент жодних примусових заходів впливу, таких як затримання чи інші, до чоловіка не вживалося», - зазначив Ю.Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Олександрійський міськрайонний відділ міліції звернувся із заявою настоятель храму УАПЦ з селища Пантаївка з приводу поширення листівок з прямими погрозами на адресу жителів селища, які проголосували на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня за ВО «Свобода». Автори анонімних листівок зверталися до прихильників націоналістів: «Відтепер живіть і думайте над тим, що до вас кожної миті можуть прийти месники в образі онуків і правнуків колишніх воїнів радянської армії і партизанів… А тому ми починаємо робити з вами те ж саме – вішати, різати, топити і палити ваші оселі! Разом з вашими дітьми! І будемо це робити теж вночі, щоб вам не спалося кожної ночі! Очікуйте!».

У листівці також вказано, що її автори знають, на яких вулицях проживають прихильники ВО «Свобода», зокрема, кілька з них названо.

Довідка УНІАН. На виборах до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року в Пантаївці проголосував 901 виборець, 40 з них віддали свої голоси за ВО «Свобода».