Міліція відмовилася порушувати справу про викрадення Развозжаєва

Про повідомила радник з питань громадської інформації управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Києві Олександра Маковська.

18 жовтня Л.Развозжаєв, перебуваючи українській столиці, подав до управління Верховного комісара ООН у справах біженців заяву про надання йому притулку. На кілька хвилин він вийшов з будівлі управління і зник. Пізніше він опинився в Росії і нині утримується в московському СІЗО "Лефортово".

Юристи громадської організації HIAS, партнера управління Верховного комісара ООН у справах біженців, подали до райуправління міліції заяву про зникнення опозиціонера.

"Ми отримали повідомлення від Солом'янського райуправління міліції про те, що прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)", - цитує повідомлення РІА "Новости".

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За її словами, міліція в своїй відповіді вказує, що Развозжаев легально перетнув державний кордон і при проходженні паспортного контролю скарг не висловлював.