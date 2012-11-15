Долар на міжбанку відступив від рекордних позначок

У четвер, 15 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,2550/8,2750 грн/дол.

На тему: Експерти: на початку 2013 року долар може вирости до 8,6 грн

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2606/11, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,5220/10,5490. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2742/44 (середа – 1,2729/31).

У середу, 14 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9930/8,0500.