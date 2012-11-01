Екс-глава компанії Авакова наклав на себе руки

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав екс-губернатор Харківської області Арсен Аваков.

"Вчора покінчив з життям Олександр Мотилевський, який ще недавно очолював правління АТ «Інвестор». Людина не витримала тиску обставин. І хоча після року пресингу - з травня вже не працювала в компанії - у спокої його не залишили", - зазначив Аваков.

"Допити в УБОЗі, погрози і тиск вивели людину з себе... Негідники... Я не знаю як таке коментувати. Горе в сім'ї, горе у нас...", - резюмував політик.