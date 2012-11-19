У Києві 11 працівників метро вкрали 1,2 мільйона з автоматів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, інспектор та 10 старших касирів станції метро з березня 2010 року по вересень 2011 року (19 місяців) привласнювали кошти, які сплачували пасажири через автомати для поповнення рахунку проїзних карток. Інспектор домовлялася з кожною касиркою окремо і жодна з 10-ти не знала про злочинні дії іншої. Втім, інформація про кількість грошей у кожному такому автоматі щодня дублювалась на центральному сервері управління і розрахунків автоматизованої системи метрополітену. Зловмисники про це не знали, а адміністрація метрополітену тривалий час не перевіряла відповідність даних центрального серверу відомостям у книгах інкасації автоматів.

За 19 місяців у такий спосіб вони вкрали майже 1,2 млн грн.

Інспектору станції метро «Мінська» інкримінується привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Касирки станції метро обвинувачуються у привласненні грошових коштів у великих розмірах та службовому підробленні в залежності від розміру викрадених грошей кожною (ч. 3, 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України).

Кримінальним кодексом України за привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а за привласнення грошових коштів у великих розмірах - позбавлення волі на строк до 8 років.