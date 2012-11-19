ЄС заморожує проект допомоги безробітним в семи країнах союзу

"Бюджетному комітету довелося відкласти голосування по затвердженню Європейським фондом глобалізації коштів на допомогу Австрії, Данії, Іспанії, Італії, Румунії, Фінляндії та Швеції, оскільки Рада ЄС не погодила проект про внесення поправок до бюджету 2012 року, - наводить Euromag з посиланням на ІТАР-ТАРС заяву єврочиновників. - Якщо на переговорах не буде знайдено рішення щодо дефіциту бюджету на 2012 рік, то і в 2013 році ці кошти будуть заблоковані".

Нагадаємо, що раніше планувалося направити 25 млн євро на надання фінансової допомоги більш ніж 5 000 людям, які позбулися роботи в семи країнах ЄС.

Однак прийняття цього рішення заблокувала комісія по бюджету Європарламенту, яка визнала його обговорення безглуздим в нинішніх умовах.