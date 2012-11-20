Виставка-ярмарок «Сезон-зима» у Київському Палаці спорту

19-22 листопада працюватиме виставка-ярмарка товарів легкої промисловості «Сезон-зима» у Київському Палаці спорту, де можна одягнутися якісно і не дуже дорого. Виставки-ярмарки у Києві вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів «розкручених» і невиправдано дорогих «брендів» – все набагато демократичніше.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

Шуби і дублянки різноманітних барв, фасонів, розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини. Ціни дуже демократичні.

Шикарний асортимент виробів зі шкіри різних відтінків і кольорів, розмірів і довжини - це найкращі в Україні і не тільки рукавички вінницьких шкіргалантерейних фабрик «Імідж-Галант» і «Шкіргалант».

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва

На виставці-ярмарку можна підібрати обнову для кожного члена сім’ї.

Оновіть свій гардероб на виставці – від шкарпеток до модной шуби, а також великий вибір різноманітних товарів на кожен день і до свята для кожного – на будь-який смак, для будь-якого віку.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефоном (044) 237-17-82

http://expo-modul.com/archives/588