Більше як половині тих, хто звертався до суду, сподобався процес (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого презентації та обговоренню результатів моніторингу доступності, незалежності та справедливості правосуддя в Україні, повідомила директор Центру суддівських студій, керівник швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні» Наталія Верещінська.

Вона зазначила, що моніторинг було проведено 15 серпня 2012 року в усіх апеляційних та місцевих судах шляхом анонімного анкетування працівниками апарату суду 21 тисячі 28 громадян – відвідувачів судів.

«Загальна оцінка діяльності судів виглядає більш позитивною, аніж результати більшості соціологічних опитувань громадян щодо рівня довіри до суду та оцінки роботи органів судової влади», - сказала Н.Верещінська.

Такий результат вона пояснила тим, що в опитуванні брали участь громадяни, які або безпосередньо звернулися до суду, або мали неодноразовий досвід таких звернень, тому «мали власний погляд на оцінку діяльності судової влади».

Крім того, зауважила Н.Верещінська, об’єктивність результатів дослідження підтверджується тим, що у різних регіонах спостерігаються однакові тенденції у відповідях респондентів.

При цьому найбільш гострими проблемними питаннями функціонування судової системи опитані назвали зручність умов перебування громадян у суді та ефективність організації роботи суду.

За словами Н.Верещінської, у більшості судів не вистачає залів судових засідань, а самі приміщення не мають місця для очікування громадян та потрібної кількості меблів.

Також вона повідомила, що до 10% громадян відзначили, що не задоволені рівнем спілкування в судах.

У свою чергу присутній на круглому столі представник Центру Разумкова Микола Мельник нагадав, що найбільшу підтримку суд в Україні мав у 2005 році, а одна з найменших – сьогодні. Їхнє цьогорічне дослідження у квітні, відзначив він, показує повну підтримку діяльності суду громадянами на рівні 2,9%, окремих заходів – 20,5%. При цьому вже у серпні лише 3,3% громадян України змогли відповісти, що повністю довіряють суду, 23% - переважно.

«Ставити під сумнів дослідження, яке проводить Центр Разумкова чи інші соціологічні центри, не варто», - сказав М.Мельник і додав, що згідно із їхнім серпневим дослідженням, 68,9% громадян вважають, що судова влада на сьогодні є політично залежною, в першу чергу, від Президента України.