Завтра в Україні - від 3° морозу до 10° тепла

Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі Криму та Закарпатті до 5° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, у західних областях та південній частині місцями 8-10°.

У Київській області у понеділок - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Києві - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.