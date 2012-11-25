Кабмін вирішив, як урівняти в правах чоловіків і жінок до 2016 року

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Мета цієї концепції – впровадження гендерних підходів у всі сфери діяльності суспільства, повідомило Мінсоцполітики, яке її й розробило.

На сьогодні високі рівні зайнятості та освітньо-професійної підготовки жінок супроводжуються їх незначним представництвом у сфері прийняття рішень – в політичному житті, на вищих щаблях державного управління і, як наслідок, значним розривом у рівні доходів.

Тому документ спрямований на здійснення комплексних заходів на національному та регіональному рівнях для поліпшення ситуації у сфері праці, проведення системної роботи для забезпечення гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів, проведення просвітницьких кампаній із залученням ЗМІ, закладів культури та освіти до виховання культури гендерної рівності.

Розпорядженням уряду Міністерство соціальної політики визначене державним замовником програми, її проект має бути поданий Кабінетові Міністрів у шестимісячний термін, мовиться в повідомленні.