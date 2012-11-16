У Богатирьової порахували, що кожна українка мала б народити 3-4 дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час національної презентації щорічної доповіді Фонду народонаселення ООН «Народонаселення світу» на тему «Планування сім‘ї, права людини та розвиток».

«Для того, щоб ми мали сьогодні відтворення населення і зберегли ту ситуацію, яка є на сьогодні щодо кількості населення, то це потрібно, щоб кожна наша жінка сьогодні народжувала 3-4 дитини», - сказала В.Коломейчук.

За її словами, кожен може сам собі дати відповідь на питання, чи це взагалі можливо.

В. Коломейчук відзначила, що на сьогодні демографічна ситуація в Україні характеризується, зокрема, низьким для позитивного відтворення населення рівнем народжуваності, високою чоловічою смертністю, поганим станом загального здоров’я населення, низькою тривалістю життя, старінням населення, значним рівнем зовнішьої та внутрішньої міграції, а також високим рівнем бідності й розшаруванням населення за рівнем доходів, поширенням ВІЛ-інфекції.

За словами В.Коломейчук, із понад 45-мільйонного населення України частка жіночого населення складає 53%, з яких 45% - понад 11 мільйонів – це жінки репродуктивного віку.

Вона повідомила, що в Україні в останні 5 років спостерігається зменшення на більш як 20% кількості дівчаток у віці 10-14 років та дівчат-підлітків, які підходять до репродуктивного віку.