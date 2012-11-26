У центрі Львова горіла ресторація

Сьогодні, 26 листопада, об 11:15 до Головного територіального управління МНС у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу в кафе «Перша грильова ресторація м’яса та справедливості», що розташоване на території комплексу Бернардинського монастиря по вул. Валовій у Львові.

Як повідомляє прес-служба МНС України, за вказаною адресою було направлено 4 пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття пожежників вогнем було охоплено дерев’яні дахові конструкції та утеплювач на площі близько 8 кв. м. Вогонь швидко поширювався по горючому утеплювачу в конструктивних пустотах даху. За кілька хвилин пожежу вдалося локалізувати, а о 12:11 ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає. Причина займання та сума завданих збитків встановлюються.