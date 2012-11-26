Громадянин України під Москвою пограбував жінку-слідчого

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, 28 серпня близько 5-ї години в місті Ступіно Московської області нарядом патрульно-постової служби поліції виявлена з множинними тілесними ушкодженнями в несвідомому стані заступник керівника слідчого відділу по місту Ступіно Головного слідчого управління СК Росії по Московській області Світлана Кочукова.

За даними слідства, вона 28 серпня 2012 року близько 00.35 залишила будівлю слідчого відділу і пішки попрямувала до місця свого проживання.

Під час проведених слідчих дій і оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєнні цього злочину затриманий 44-річний громадянин України Сергій Онішкевич, який проживає в місті Ступіно Московської області.

Під час допиту підозрюваний дав слідчому свідчення, в яких пояснив, що в ніч з 27 на 28 серпня він на вулиці зустрів раніше йому незнайому жінку, на яку скоїв напад з метою заволодіння майна, що було при ній. Далі він детально пояснив маршрут свого прямування за потерпілою, механізм завдання їй тілесних ушкоджень, а також перерахував викрадене майно. За його участю проведена перевірка свідчень на місці, обшук за місцем проживання.

Судом за клопотанням слідчого стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді ув’язнення під варту. В даний час проводяться слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на перевірку причетності підозрюваного до здійснення низки інших аналогічних злочинів. Розслідування кримінальної справи триває.