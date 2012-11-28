Узбекистан збільшить обсяг постачання газу в Казахстан на 40%

Про це повідомив РІА Новини в середу представник департаменту ПЕК кабінету міністрів Узбекистану.

"На минулому тижні сторони обговорили питання газової співпраці, досягнуто домовленості про збільшення поставок до 3,5 мільярда кубометрів щорічно", - сказав представник уряду.

Він уточнив, що госпсуб'єкти двох країн - національна холдингова компанія (НХК) "Узбекнафтогаз" і АТ "КазТрансГаз" домовилися про постачання природного газу в південні регіони Казахстану в загальному обсязі 3 мільярди кубометрів газу по магістральних газопроводах "Бухара-Ташкент-Бішкек-Алма- Ата" і "Газлі-Шимкент".

У грудні 2007 року "Узбекнафтогаз", "КазТрансГаз" і російський "Газпром" підписали угоду про зустрічні обмежених поставках (СВОП) газу. У відповідності з угодою, "Газпром" купує природний газ в Узбекистані і передає його казахській стороні. У свою чергу "КазТрансГаз" повертає природний газ "Газпрому" в тому ж обсязі і за тією ж ціною.