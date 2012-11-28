Одному з банків НБУ вже заборонив залучати депозити
12:06, 28 листопада 2012Суспільство
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Національний банк України, згідно з рішенням НБУ Комісії з питань нагляду № 906 від 23 листопада 2012 року, заборонив банку «Тавріка» (м. Київ) залучати депозити.
Нацбанк наклав обмеження на банк «Тавріка»
Про це повідомляється на сайті комерційного банку.
«... На АТ «Банк Тавріка» накладено низку обмежень на здійснення банківських операцій, перш за все, на залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб і на проведення операцій з цінними паперами (ощадними сертифікатами на пред'явника)", - зазначається у повідомленні.
Довідка УНІАН. ПрАТ «Банк «Тавріка» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, ніхто з акціонерів не володіє більш як 10% акцій банку.
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