В НСЖУ заявляють про тиск на олександрійський телеканал

Про це йдеться у заяві правління організації, текст якої переданий УНІАН.

Автори заяви стверджують, що “Олександрiйський мiський голова Степан Цапюк та його перший заступник Людмила Давиденко уже другий рiк поспiль активно борються з непiдконтрольними їм мiсцевими засобами масової iнформацiї, приймаючи незаконнi рiшення”.

В кіровоградській НСЖУ нагадують, що минулого року олександрiйська мiська влада вперше намагалася демонтувати кабельнi мережi телаканалу ТРК «Контакт-ЛТД», але тодi демонтаж вдалося зупинити завдяки втручанню державних органiв влади i громадськостi, яка стала на захист незалежної телекомпанії.

Сьогоднi, як заявляють у спілці, «олександрiйський мiський голова i його однодумцi iнiцiювали новий виток конфлікту, вдруге прийнявши рiшення про демонтаж кабельної мережi».

Причина такої поведiнки олександрiйського мiського керiвництва автори заяви бачать у «принциповiй позиції журналiстiв, якi не заграють з владою, критично оцінюють її роботу та систематично iнформують громадськiсть про вiдверто непрозорi, протиправнi i корупцiйнi оборудки чиновникiв.

«Вважаємо нинiшнi дії мiської влади Олександрiї ганебним i неприхованим тиском на свободу слова» - заявляють в НСЖУ.

Як повідомив УНІАН голова Кіровоградська організація НСЖУ Юрій Сердюченко, сьогодні журналістська організація звернулась з приводу тиску на ЗМІ до прокуратури області. В свою чергу ТРК «Контакт-ЛТД» оскаржує рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради про демонтаж кабельних мереж у суді.

В НСЖУ також нагадали, що в жовтні директор олександрійської телерадіокомпанії «Контакт-ЛТД» Ігор Педань заявляв про погрози з боку міського голови Олександрії С.Цапюка розібратися з телеканалом після парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН в Олександрійській міськраді, «Контакт-ЛТД» ігнорувало звернення щодо дотримання законодавства в частині використання каналів зв’язку в житлових будинках та самовільно підключало до внутрішньобудинкових мереж підсилюючі пристрої кабельного телебачення.

Водночас в телекомпанії повідомили, що iснують договори та всі необхідні документи, згiдно з якими телекомпанiя користується мережею законно.