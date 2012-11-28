Центр Тернополя 2,5 години сидів без світла

21:54, 28 листопада 2012
Суспільство
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У Тернополі через аварію на електромережах на 2,5 год було знеструмлено центр міста.

Тернопіль

У Тернополі через аварію на електромережах на 2,5 год було знеструмлено центр міста. Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційно-довідковій службі міської ради, знеструмлення сталося внаслідок виходу з ладу високовольтного кабелю. Допоки представники аварійної служби тернопільського РЕМу усували недоліки, подекуди не працювали світлофори, центральні магазини, не було струму в численних будинках. Як наслідок жителі, які провели індивідуальне опалення, змушені були обходитися без тепла.

Струм зник орієнтовно в 17 год, відновили енергопостачання о 19.25.

Як повідомляв УНІАН, рівно місяць тому 28 жовтня у Тернополі через аварійне відключення підстанції було знеструмлено 2 масиви. Оскільки в цей день проводились вибори од Верховної Ради, без струму залишились 10 дільниць і загалом 15% жителів міста.

З цього приводу міської радою була створена комісія, яка встановила, що причинами аварії на підстанціях стало пониження температури зовнішнього середовища, висока вологість та атмосферні опади.

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