Центр Тернополя 2,5 години сидів без світла

У Тернополі через аварію на електромережах на 2,5 год було знеструмлено центр міста. Як повідомили кореспонденту УНІАН в інформаційно-довідковій службі міської ради, знеструмлення сталося внаслідок виходу з ладу високовольтного кабелю. Допоки представники аварійної служби тернопільського РЕМу усували недоліки, подекуди не працювали світлофори, центральні магазини, не було струму в численних будинках. Як наслідок жителі, які провели індивідуальне опалення, змушені були обходитися без тепла.

Струм зник орієнтовно в 17 год, відновили енергопостачання о 19.25.

Як повідомляв УНІАН, рівно місяць тому 28 жовтня у Тернополі через аварійне відключення підстанції було знеструмлено 2 масиви. Оскільки в цей день проводились вибори од Верховної Ради, без струму залишились 10 дільниць і загалом 15% жителів міста.

З цього приводу міської радою була створена комісія, яка встановила, що причинами аварії на підстанціях стало пониження температури зовнішнього середовища, висока вологість та атмосферні опади.