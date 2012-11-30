Від удару випадкового знайомого жінка впала з 5 поверху

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, каретою швидкої медичної допомоги травмовану було доставлено у реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2 з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом верхніх кінцівок, забій головного мозку, травматичний шок, травма живота, катотравма». На даний час лікарі кваліфікують стан потерпілої, як середньої тяжкості.

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області Анна Олійник, до міліції надійшла інформація, що з балкона випала жінка.

«32-річна вінничанка познайомилась з чоловіком у кафе, під час того, як він проводив її до дому, вони посварились. Потерпіла стверджує, що піднявшись на 5 поверх, де в загальному коридорі є балкон, чоловік її вдарив і результаті цього вона впала й отримала ушкодження», - розповіла А.Олійник.

Вона зазначила, що міліція встановила цього чоловіка, він був доставлений у райвідділ та опитаний. 37-річний чоловік стверджує, що він жінку не бив та не штовхав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.122 (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

Проводяться слідчі дії.