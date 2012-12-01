Прокуратуру цікавить, що відбувається в київських ліфтах

Від різкої зупинки ліфта жінка отримала травми та зараз перебуває в лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, водночас не зазначаючи, коли сталася надзвичайна подія.

Доручення про проведення перевірки дано територіальним управлінням Держгірпромнагляду та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

За наслідками перевірки контролюючих органів буде прийнято рішення відповідно до закону.