Касаційну скаргу Ландіка на вирок розглядатимуть 20 грудня

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ призначив на 20 грудня розгляд касаційної скарги адвокатів Романа Ландіка на вирок суду за вчинення хуліганських дій 4 липня 2011 року у луганському ресторані “Баккара” відносно фотомоделі Марії Коршунової.

Про це УНІАН повідомили у суді, зауваживши, що про дату та час засідання офіційно у належний спосіб повідомлено всіх учасників процесу: Р.Ландіка та його адвокатів, а також потерпілу сторону із захисниками. Початок судового засідання призначено на 10.00.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландик побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська. 26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.Ландіка під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.Ландік і М.Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Р.Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою від відбування покарання на два роки. Також суд зобов`язав Р.Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів. Водночас суд змінив запобіжний захід засудженому з тримання під вартою на підписку про невиїзд і звільнив Р.Ландіка з-під варти в будинку суду.

27 червня Апеляційний суд Луганської області залишив вирок у силі.