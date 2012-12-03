Ураган в Одесі повалив дерева: на дорогах - кілометрові затори

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, три тополі впали на проїжджу частину Миколаївської дороги, що з’єднує великий житловий масив Котовського (населення 250 тис. осіб) із центром міста, пошкодивши також лінію електропередач, унаслідок чого зупинено рух на трамвайних маршрутах №7 і №1, а водії автомобілів і автобусів просуваються дуже повільно.

Поки аварійні бригади КП «Міськзелентрест» і КП «Одеселектротранс» розпилювали й прибирали дерева, а також відновлювали енергопостачання, десятки тисяч одеситів із житлового масиву Котовського запізнилися на роботу в центр міста. Багато водіїв об'їжджають цю ділянку автомагістралі по Об'їзній дорозі.

Ускладнюють дорожню ситуацію повалені дерева на перехресті вулиць Сегедської та Армійської, де також пошкоджені електропроводи, ускладнено автомобільний рух на вулицях Новосельського, Пироговській та Французькому бульварі. Також декілька годин залишався заблокованим рух тролейбусів по Канатній вулиці, оскільки дерево, що впало, обірвало проводи й придавило фуру.

За словами очевидців, унаслідок сьогоднішньої негоди в обласному центрі сталося щонайменше п'ять обривів ліній електропередач. При цьому, в центрі зв'язків із громадськістю Управління МНС в Одеській області й в адміністрації КП «Міськзелентрест» поки не надали журналістам коментарів про масштаби негоди та усунення її наслідків.