Мер Києва поїхав до Чикаґо

00:08, 04 грудня 2012
Суспільство
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У рамках робочого візиту голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова до Чикаґо відбудеться його зустріч з мером міста Рамом Емануелем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під час зустрічі керівники обох міст обговорять широке коло питань двостороннього співробітництва на рівні міст-побратимів, а також підпишуть Спільну декларацію про посилення такої співпраці у подальшому. Цей документ не лише підтверджує готовність обох сторін на активізацію побратимських зв’язків у культурно-гуманітарній та освітній сферах, а також відкриває можливості для взаємовигідних практичних обмінів у сфері економіки, технологій, транспорту, розвитку інфраструктури міст тощо.

Цього ж дня О.Попов зустрінеться із представниками української діаспори, а також візьме участь в урочистій церемонії присвоєння одній з вулиць українського району Чикаґо почесного звання «Honorary Kyiv-Chicago Sisters Cities Way».

Також О.Попов зустрінеться з керівництвом Центру міжнародного бізнесу Чикаґо. У ході зустрічі Київ презентує один із стратегічних інвестиційних проектів столиці – сучасний технопарк «Bionic Hill». Крім того, відбудеться бізнес-форум за участю делегації КМДА та представників місцевого бізнесу, під час якого будуть презентовані ключові елементи Стратегії розвитку Києва до 2025 року, інвестиційний потенціал столиці тощо.

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