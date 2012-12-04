Прокуратура розслідує знесення самозабудови в Криму

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби наглядового відомства республіки Олексій Смирнов.

"Почато перевірку", - сказав він, не повідомивши деталей.

Тим часом начальник відділу зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму Ольга Кондрашова уточнила УНІАН, що розслідування проводиться за інформацією, розміщеною в ЗМІ. За її словами, офіційні звернення до міліції від сторін, що брали участь у подіях у ніч на 1 грудня, не надходили.

"Факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань", - додала О.Кондрашова.

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Як повідомляв УНІАН, близько 100 осіб, серед яких були пайовики й представники козачих організацій, знесли "будиночки" кримських татар, самовільно збудовані на захопленій ними землі. На місці подій перебували близько 20 татар. Зіткнень при демонтажі не було. На місці подій перебували співробітники міліції, які дізналися про можливі сутички з оперативних джерел.

Кримськотатарський меджліс висловив обурення тим, що сталося, розцінивши це як спробу дестабілізувати ситуацію в регіоні, а партія "Русское единство", до керівництва якої по допомогу зверталися власники землі, назвала знесення будов законним, оскільки у пайовиків є рішення суду.

Довідка УНІАН. "Полянами протесту" називають території, де самовільно зайнято землі й побудовано "будиночки" розміром у декілька метрів. За оцінками Республіканського комітету із земельних ресурсів, загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить понад 3 тисячі гектарів. Землю захоплюють не лише кримські татари, але й слов'яни.