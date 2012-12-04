Депутати пропонують запровадити пенсійні збори з продажу готівкової валюти

Законопроектом №11470-1, автором якого є народний депутат Андрій Павловський, пропонується запровадити 15% пенсійний збір з операцій з продажу готівкової валюти

“З метою обмеження валютних махінацій юридичних осіб, що становлять загрозу стабільності пенсійної системи і курсу національної валюти, передбачається відрахування юридичними особами до Пенсійного фонду України при здійсненні операцій з продажу іноземної валюти за готівкову гривню збору в розмірі 15 відсотків від суми операції”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

При цьому не уточнюється, чи підпадають під дію зазначеної норми комерційні банки.

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Також у парламенті зареєстровано законопроект №11470 про запровадження 10% збору до Пенсійного фонду України з суми операцій з продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами. Автором документа є народний депутат Валерій Шаманов.

У законопроекті під авторством В.Шаманова, як і в попередньому варіанті документа щодо запровадження збору, передбачено, що звільняються від його сплати операції фізосіб з продажу одержаної з-за кордону валюти в сумі, що не перевищує в гривнєвому еквіваленті 150 тис. грн протягом календарного місяця.

Пропонується також, щоб норма про збір не поширювалася на операції з продажу інвалюти, яка знімається з депозитного рахунку терміном не менш як 30 днів, а також, одержаної при виплаті купонного доходу і від продажу або погашення казначейських зобов'язань, облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті.

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Нагадаємо, 19 листопада законопроект про запровадження пенсійного збору з операцій з продажу готівкової валюти з фізичних осіб вже був зареєстрований у Верховній Раді. Тоді пропонувалося встановити ставку збору на рівні 15%. Проте, документ не виносився на розгляд у сесійний зал, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутиннік відкликав законопроект.

У понеділок лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов дав зрозуміти, що на сьогодні немає голосів для ухвалення рішення про запровадження пенсійного збору на операції з продажу валюти.

Про негативні наслідки у разі запровадження такого збору також висловилися Сергій Тігіпко і Петро Порошенко.