Біля берегів Туреччини затонуло судно: на борту було 11 українців і росіянин
13:52, 04 грудня 2012Суспільство
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Суховантаж Volgo Balt 199, що перевозив вугілля, затонув сьогодні біля берегів Туреччини неподалік Стамбулу. Безвісти зникли 12 моряків - 11 українців і росіянин,
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на управління берегової охорони.
Сигналів SOS від судна, що затонуло, не надходило, повідомив представник управління.
Пошуки команди ведуться в Чорному морі в районі Шилі, де сталася НП. Вони ускладнені сильним штормом, який обрушився на район Мармурового моря, відзначає телекомпанія NTV.
Стамбул і його околиці з вечора 3 грудня перебувають у владі стихії. За інформацією ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого часом сягає 80 кілометрів на годину, зривав дахи будинків, виривав з корінням дерева у ряді районів Мармурового моря. Через шторм у вівторок було скасовано поромне сполучення у Босфорі, що розділяє Стамбул на європейську і азіатську частини.
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