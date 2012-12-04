Біля берегів Туреччини затонуло судно: на борту було 11 українців і росіянин

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на управління берегової охорони.

Сигналів SOS від судна, що затонуло, не надходило, повідомив представник управління.

Пошуки команди ведуться в Чорному морі в районі Шилі, де сталася НП. Вони ускладнені сильним штормом, який обрушився на район Мармурового моря, відзначає телекомпанія NTV.

Стамбул і його околиці з вечора 3 грудня перебувають у владі стихії. За інформацією ЗМІ, сильний вітер, швидкість якого часом сягає 80 кілометрів на годину, зривав дахи будинків, виривав з корінням дерева у ряді районів Мармурового моря. Через шторм у вівторок було скасовано поромне сполучення у Босфорі, що розділяє Стамбул на європейську і азіатську частини.