У житомирському СІЗО повісився молодий чоловік

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, у неділю, 2 грудня, до чергового частини Богунського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в камері установи виконання покарань покінчив життя самогубством один із засуджених.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, загиблий - чоловік 1987 року народження - до цього неодноразово намагався звести рахунки з життям. Чоловік скоїв акт самогубства, повісившись на віконних гратах на саморобній мотузці, зробленій з власного светра.

Незважаючи на невідкладні реанімаційні заходи, врятувати життя засудженому не вдалося.

Зараз за даним фактом ведеться слідство.