6 грудня у дев’яти містах України - святкові феєрверки

Завтра, 6 грудня, з нагоди 21-ї річниці Збройних сил України у містах-героях Києві, Одесі, Севастополі, Керчі, а також у Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Також у рамках відзначення 21-ї річниці ЗСУ відбудеться церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.Кожедубу у Парку Слави за участю міністра оборони Дмитра Саламатіна , начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Володимира Замани та членів колегії Міноборони.

Крім того, йдеться в повідомленні, у Трапезному храмі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбудеться Божественна літургія з нагоди 21-ї річниці ЗСУ. Після неї міністру оборони планується вручення Ікони Святого Рівноапостольного Князя Володимира – покровителя Збройних сил України, поінформували в міністерстві.

Також відбудуться урочисті збори, церемонія вручення державних нагород України та святковий концерт у Центральному будинку офіцерів ЗСУ.

Київ. 5 грудня. УНІАН. Завтра, 6 грудня, з нагоди 21-ї річниці Збройних сил України у містах-героях Києві, Одесі, Севастополі, Керчі, а також у Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Також у рамках відзначення 21-ї річниці ЗСУ відбудеться церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата та пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.Кожедубу у Парку Слави за участю міністра оборони Дмитра Саламатіна, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Володимира Замани та членів колегії Міноборони.

Крім того, йдеться в повідомленні, у Трапезному храмі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбудеться Божественна літургія з нагоди 21-ї річниці ЗСУ. Після неї міністру оборони планується вручення Ікони Святого Рівноапостольного Князя Володимира – покровителя Збройних сил України, поінформували в міністерстві.

Також відбудуться урочисті збори, церемонія вручення державних нагород України та святковий концерт у Центральному будинку офіцерів ЗСУ.