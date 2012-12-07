На Одещині перевірять поховання часів війни

Про це повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Як уточнили в ОДА, з обласного бюджету на виконання заходів, пов’язаних з вивченням стану понад 1150 монументів та проведенням обліку тих, що потребують ремонту в першу чергу, виділено 180 тис. грн в рамках Програми увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2012-2016 роки в Одеській області.

Протягом поточного року у містах і селах Одещини проведено дві Вахти пам’яті, під час яких здійснено перепоховання останків багатьох загиблих захисників Вітчизни.

Як уточнила начальник Управління охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації Наталя Штербуль, більшість пам’ятники воїнам - це братські та одиночні могили, на які належать привести до ладу чи відремонтувати не пізніше квітня 2013 року спільними зусиллями – активістів військово-патріотичних та ветеранських організацій, районних державних адміністрацій та сільських і селищних рад.