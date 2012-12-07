Moody's знизило рейтинги Києва і Харкова

Про це йдеться в офіційному прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як говориться у прес-релізі, зниження рейтингу Києва і Харкова обумовлене недавнім зниженням рейтингу державних бондів до рівня B3 із В2 з негативним прогнозом. Крім того, в агентстві відзначають, що обидва міста демонструють брак ліквідності і високу залежність від міжбюджетного регулювання з боку національного уряду. При цьому Київ схильний ще й до валютних ризиків, оскільки 36% прямого і непрямого боргу міста сформовано в іноземній валюті. «Враховуючи зовнішні ризики ліквідності на національному рівні, ризики рефінансування стануть все більш важливим чинником при оцінюванні кредитоспроможності Києва впродовж наступних 12-18 місяців. Водночас пом'якшувальною обставиною стане той факт, що Київ – це столиця і національний економічний центр із більш гнучкою структурою витрат», - говориться в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня міжнародне рейтингове агентство знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний». Рейтинг було знижено через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через брак зовнішньої ліквідності, що призвів збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.