Moody's знизило рейтинг України

Прогноз залишається "негативним", повідомляється в прес-релізі агентства.

Рішення агентства про зниження рейтингу ґрунтується на таких взаємопов'язаних факторах: на перегляді в гірший бік оцінки інституційної міцності України, на дефіциті зовнішньої ліквідності, який підвищує ризик валютного та більш широкої фінансової та економічної кризи, а також на порівняно слабких економічних перспективах країни.

Основним чинником, що лежить в основі зниження рейтингу України, є оцінка інституційного потенціалу країни на тлі слабко передбачуваної політики та зниження прозорості даних. За методологією Moody's, це відображено в зниженні рейтингового фактора "інституційна сила" до рівня "дуже низький" з показника "низький - дуже низький".

Слабка політична передбачуваність, цитує прес-реліз РосБізнесКонсалтинг, проявляється в слабкому досвіді в проведенні реформ, передбачених минулою і нинішньою програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ), в нездатності домовитися з Росією про ціну на імпортний газ протягом року, а також в адміністративних заходах на валютному ринку.

Проблема прозорості проявилася зокрема в тому, що Національний банк України припинив з січня 2012 публікувати щоквартальні оновлення, що викликає особливу стурбованість в умовах нестійкої зовнішньої ліквідності.

Другим чинником, що вплинув на зниження рейтингу, стало те, що валютні резерви країни скоротилися на 23%, склавши на жовтень ц.р. 24,8 млрд дол. Зниження пов'язане з втручанням центробанку на валютному ринку з метою стабілізувати валюту.

Крім того, у країни слабкі економічні позиції в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Погіршення глобальної економічної обстановки вплинуло на порівняно відкриту економіку України негативно: зростання ВВП став негативним в III кварталі 2012 р.

Агентство очікує, що зростання ВВП сповільниться з 5,2% у 2011р. до 0,5% у 2012р. Згідно з прогнозом Moody's, деяке відновлення до 1,5% відбудеться в 2013 р., частково завдяки обмеженому зростанню кредитів, пов'язаних із валютною політикою центробанку.