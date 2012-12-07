«Караван» роздав 100 тисяч, обіцяні за Мазурка

Про це пише газета «Комсомольськая правда в Украине».

Видання зазначає, що ще 50 тисяч розділили на три частини і віддали сім'ям загиблих охоронців, а киянинові, який знайшов тіло, нічого не дісталося.

Газета нагадує, що в день, коли Я.Мазурок розстріляв охоронців "Каравану", адміністрація магазину зробила заяву: «Тому, хто надасть будь-яку інформацію про злочинця, буде виплачено винагороду в розмірі 100 тисяч гривень».

Після похорону Я.Мазурка в "Каравані" заявили, що гроші вже всі виплатили. 50 тис. грн одержав той чоловік зі Львова, який першим зателефонував у міліцію і сказав, що Я.Мазурок є "караванським стрільцем".

«Він дивився телевізор, де показували відео з "Каравану", і впізнав злочинця. Ми вже передали цьому чоловікові гроші. Решту 50 тисяч розділили на три рівні частини і віддали сім'ям загиблих охоронців. Віддали ще в день похорону хлопців», - повідомили газету в ТРЦ.

Водночас у «Каравані» не збираються платити гроші чоловікові, який знайшов труп Я.Мазурка. «Наскільки нам відомо, труп знайшов не він особисто, а його собака, а платити гроші собаці, самі розумієте, – безглуздо. Отже Андрію розраховувати нінащо», - зазначили в ТРЦ.

Видання також поспілкувалося з Андрієм, який 7 листопада знайшов тіло Мазурка, вигулюючи собаку в Сирецькому парку. Він повідомив, що через суд має намір добиватися виплати йому грошей і вже найняв з цією метою адвоката.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. Згідно з попередніми даними міліції, чоловік скінчив життя самогубством, вистріливши собі у скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці було знайдено паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».