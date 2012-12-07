«Караван» роздав 100 тисяч, обіцяні за Мазурка

10:59, 07 грудня 2012
Суспільство
3210 0

Торговельно-розважальний центр «Караван» виплатив 50 тис. грн чоловікові, який упізнав у "караванському стрільці" Ярослава Мазурка.

Караван

Про це пише газета «Комсомольськая правда в Украине».
Видання зазначає, що ще 50 тисяч розділили на три частини і віддали сім'ям загиблих охоронців, а киянинові, який знайшов тіло, нічого не дісталося.

Газета нагадує, що в день, коли Я.Мазурок розстріляв охоронців "Каравану", адміністрація магазину зробила заяву: «Тому, хто надасть будь-яку інформацію про злочинця, буде виплачено винагороду в розмірі 100 тисяч гривень».

Після похорону Я.Мазурка в "Каравані" заявили, що гроші вже всі виплатили. 50 тис. грн одержав той чоловік зі Львова, який першим зателефонував у міліцію і сказав, що Я.Мазурок є "караванським стрільцем".

«Він дивився телевізор, де показували відео з "Каравану", і впізнав злочинця. Ми вже передали цьому чоловікові гроші. Решту 50 тисяч розділили на три рівні частини і віддали сім'ям загиблих охоронців. Віддали ще в день похорону хлопців», - повідомили газету в ТРЦ.

Водночас у «Каравані» не збираються платити гроші чоловікові, який знайшов труп Я.Мазурка. «Наскільки нам відомо, труп знайшов не він особисто, а його собака, а платити гроші собаці, самі розумієте, – безглуздо. Отже Андрію розраховувати нінащо», - зазначили в ТРЦ.

Видання також поспілкувалося з Андрієм, який 7 листопада знайшов тіло Мазурка, вигулюючи собаку в Сирецькому парку. Він повідомив, що через суд має намір добиватися виплати йому грошей і вже найняв з цією метою адвоката.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного важко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Я.Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. Згідно з попередніми даними міліції, чоловік скінчив життя самогубством, вистріливши собі у скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці було знайдено паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні слідам пальців рук, «вилученим при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter