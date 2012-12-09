Стали відомі подробиці розстрілу в одеському нічному клубі

Про це «Сегодня» розповіло джерело в правоохоронних органах. За словами джерела, зараз перевіряється приналежність затриманого до цього відомства.

Водночас джерела видання «Думська» в правоохоронних органах повідомили, що полтавці, які влаштували стрілянину в нічному закладі, приїхали в Одесу, щоб вибити великий борг із місцевого підприємця.

За цими даними, чоловіки випивали у клубі. Один з них кинув склянку у відвідувачку «Белліні», після чого зав'язалася бійка. Чоловіки залишили заклад і повернулися через 20 хвилин зі зброєю. Стріляти вони почали ще на вулиці, потім зайшли в клуб і влаштували бійню.

24-річний колишній міліціонер Данило, за словами свідків, пішов подивитися, що відбувається, і отримав кулю в голову. Загинула також і 29-річна дівчина, яка не мала відношення до конфлікту.

Один з трьох постраждалих перебуває в реанімації у важкому стані. Поранення інших, за словами медиків, загрози для життя не становлять.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 3.00 надійшло повідомлення в чергову частину міліції про те, що двоє озброєних чоловіків увійшли в розважальний заклад на вулиці Рішельєвській. Через кілька хвилин там сталася стрілянина, в результаті чого 29-річна жінка і 24-річний чоловік загинули, ще троє відвідувачів отримали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані. У них вилучили мисливську рушницю, три споряджені магазини та мисливський ніж. Стрілки виявилися мешканцями Полтави 1973 і 1977 років народження. Затримані були доставлені в Приморський райвідділ міліції.