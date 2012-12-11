Банк HSBC виплатить США штраф в $ 1,9 мільярда

Як повідомляє РІА Новости, раніше сенат США визнав НSBC винним у тому, що він упродовж десяти років фактично допомагав відмивати кримінальні кошти мексиканським наркобаронам, а також різним структурам, підозрюваним у зв'язках з терористами в Саудівській Аравії і Сирії, а також проводив незаконні фінансові транзакції з компаніями і особами з Ірану на загальну суму 19,4 мільярда доларів в обхід введених США санкцій проти цієї країни.

"Ми визнаємо зроблені в минулому помилки. Ми вже говорили, що дуже шкодуємо, і повторюємо це ще раз. HSBC сьогодні кардинально відрізняється від тієї організації, яка допустила ці помилки. За останні два роки з новим керівництвом ми прийняли конкретні заходи щодо виправлення того, що було зроблено неправильно ...", - наводяться в прес-релізі слова гендиректора HSBC Holdings Стюарта Галлівера (Stuart Gulliver).