НБУ з 1 січня відновлює паспортизацію при купівлі й продажу валют

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст у ході третьої міжнародної конференції Cbonds.



«З нового року, якщо нічого не зміниться, у нас буде дві сторони – й на купівлю, й на продаж», – зазначив він.

О.Дубихвіст також висловив надію, що обов'язкова паспортизація й при купівлі й при продажі валюти дозволить знизити попит на неї з боку населення.

«Ми сподіваємося, що це зробить ще менш привабливим для населення інвестування в іноземну валюту», - зазначив він.

Представник НБУ також додав, що паспортизація, що вже відбулася, при купівлі валюти дозволила дуже різко зменшити попит на неї з боку населення.

«Добре, погано, але це мало результат», - зазначив О.Дубихвіст.