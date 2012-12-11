Киян лякають падінням дерев, порушенням зв’язку і енергозабезпечення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у Київській міській державній адміністрації повідомив директор Укргідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

Він нагадав, що за період 10-11 грудня у Києві випало 43 мм опадів. Також спостерігається надзвичайно велике налипання мокрого снігу на дротах і деревах, що загрожує масовим падінням дерев.

М.Кульбіда додав, що загалом з початку грудня у Києві випали 2 місячні норми опадів.

Укргідрометцентр прогнозує, що до кінця сьогоднішнього дня і у першій половині 12 грудня опади поступово зменшаться і буде лише невеликий сніг (1-2 мм). Однак, зауважив М.Кульбіда, вже у другій половині дня 12 грудня знову спостерігатиметься посилення снігу, що складе від 10 до 15 міліметрів. При цьому також прогнозується посилення вітру, швидкість якого сягатиме 7-15 м/с. Температура повітря залишатиметься вдень близько 0, а вночі опускатиметься до 2° морозу.

Разом з тим вже 13 грудня синоптики прогнозують послаблення опадів на фоні зниження температури повітря. 14 грудня Укргідрометцентр прогнозує вночі до 9-11° морозу, а вдень 6° морозу.

За словами М.Кульбіди, зниження температури повітря спричинятиме замерзання талої води, також це складатиме додаткове навантаження на гілки дерев та дроти. Через це М.Кульбіда попереджає, що такі явища можуть призвести до збільшення випадків падіння дерев, обриву дротів. За словами директора Укргідрометценру, внаслідок цього не виключено порушення зв’язку і енергозабезпечення.

М.Кульбіда додав, що також прогнозується утворення бурульок, які матимуть серйозну загрозу для здоров’я людей.