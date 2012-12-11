Негода в Києві повалила вже 30 дерев

У Києві через негоду сьогодні впали вже близько 30 дерев, постраждали двоє осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій України.

«Загалом протягом 11 грудня у Києві впало на дорогу, на автобуси, електроопори та автодороги близько 30 дерев. Протягом доби внаслідок падіння дерев постраждали 2 людини», - йдеться в повідомленні.

Останній випадок у столиці стався приблизно о 12.20 на кінцевій автобуса №69 на вул. Еспланадна, 20. Тополя впала на пасажирський автобус. На щастя, автобус стояв на кінцевій зупинці, тому пасажирів в салоні автобуса не було. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння дерева сильно пошкоджені автобус та 2 сусідні легковика – Volkswagen та Honda.