Паркування авто у центрі Києва можуть заборонити через негоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

Він зауважив, що міська влада разом з ДАІ до завтрашнього ранку визначить перелік вулиць, де буде запроваджено таку заборону на паркування.

За словами голови КМДА, цей захід є тимчасовим, його дія триватиме залежно від погодних умов, однак приблизно заборона на паркування машин у центрі Києва триватиме близько тижня.

О.Попов додав, що, разом з тим, влада не вдаватиметься до покарання тих водіїв, які порушать цей тимчасовий порядок, розуміючи нагальність цього нововведення.

Також О.Попов зазначив, що київська влада додатково виділить 1 млн грн на придбання резервних обсягів пального для ліквідації наслідків негоди.

Голова КМДА зазначив, що закупленого за ці кошти пального має вистачить на 10-12 днів необхідних робіт з ліквідації наслідків негоди.