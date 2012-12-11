Паркування авто у центрі Києва можуть заборонити через негоду
Влада Києва має намір з 12 грудня тимчасово заборонити паркування автомобілів у центрі міста у зв’язку із необхідністю ліквідації наслідків складних погодних умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.
Він зауважив, що міська влада разом з ДАІ до завтрашнього ранку визначить перелік вулиць, де буде запроваджено таку заборону на паркування.
За словами голови КМДА, цей захід є тимчасовим, його дія триватиме залежно від погодних умов, однак приблизно заборона на паркування машин у центрі Києва триватиме близько тижня.
О.Попов додав, що, разом з тим, влада не вдаватиметься до покарання тих водіїв, які порушать цей тимчасовий порядок, розуміючи нагальність цього нововведення.
Також О.Попов зазначив, що київська влада додатково виділить 1 млн грн на придбання резервних обсягів пального для ліквідації наслідків негоди.
Голова КМДА зазначив, що закупленого за ці кошти пального має вистачить на 10-12 днів необхідних робіт з ліквідації наслідків негоди.