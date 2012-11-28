Синоптики пророкують на Новий рік дощ

Про це на прес-конференції заявила завідувач відділом кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Експерт надала довготривалі прогнози на три наступні місяці. На її думку, грудень буде схожим на листопад.

"Похолодання можливе нетривале. Місцями до -10 градусів по Цельсію аж десятого грудня. Випаде сніг та мокрий сніг, але пролежить недовго, бо настане потепління до +5 С вдень."

Друга хвиля похолодання припаде на так званий "кінець світу" - 21 грудня. Уночі буде до -15. Триватиме похолодання до 25 грудня. В основному, у грудні очікують температуру вищу за норму. Особливо на Сході, де буде -2 С.

На Новий рік гідрометеоролог прогнозує підвищення температури в ніч із 30 на 31 грудня, можливий дощ. Удень температура сягатиме +3 - +4 градусів. На Різдво буде холодніше до -10 С, можливий сніг.

"Січень буде у межах норми - - 5 С. Опадів буде мало, 10 січня — похолодання до -10 С на Сході. Потім знову від -3 до +3 вдень. Похолодає 15-го січня. Тоді стовпчик термометра сягатиме -15", — зауважила експерт.

Вазіра Мартазінова також прогнозує, що лютий в цілому буде м'якішим і не затяжним, як у минулі роки. Можливі різкі похолодання до -20, але короткочасні. В основному температура триматиметься у межах -4 С. Вітер, заметілі та похолодання можливі наприкінці січня — на початку лютого, у західних областях .

Gazeta.ua