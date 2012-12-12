Відвідувачів в одеському ресторані розстріляли через п’яний конфлікт з охоронцями

Мотивами розстрілу людей в одеському ресторані став конфлікт одного з відвідувачів з охороною закладу.

Про це УНІАН повідомив начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

«Мотивами цього злочину були виключно п’яні бездумні дії одного із затриманих, у якого стався конфлікт з охороною закладу, і який таким чином хотів встановити статус-кво через те, що його за неадекватну поведінку охорона фактично виштовхала із закладу», - сказав В.Фаринник.

Він зауважив, що один із затриманих після «спричиненої йому образи» поїхав до квартири, яку винаймав, взяв зброю, повернувся в ресторан і відкрив хаотичну стрілянину в людей, які не були причетні до конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв'язків з громадськістю УМВС в Одеській області, 9 грудня близько 3.00 надійшло повідомлення до чергової частини міліції м. Одеси про те, що двоє озброєних чоловіків увійшли до розважального закладу по вул. Рішельєвській. Через кілька хвилин там сталася стрілянина, внаслідок якої 29-річна жінка і 24-річний чоловік загинули, а ще троє відвідувачів дістали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися втекти з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані. У них вилучено мисливську рушницю АКСУ "Вулкан", три споряджені магазини до неї і мисливський ніж.

Затриманих доставлено у Приморський районний відділ міліції і встановлено їхні особи. Ними виявилися жителі Полтави (1973 і 1977 року народження). Зловмисникам оголошено про підозру в здійсненні злочину. Вилучені речові докази направлено на експертизу.