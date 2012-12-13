Працівники «Електромашу» вимагали зарплату під заводом та у губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку до 250 працівників підприємства зібралися біля центрального входу на підприємство в центрі міста, потім до 100 чоловік рушили до будівлі Херсонської облдержадміністрації.

Основна причина протесту - проблеми з виплатою зарплати на підприємстві. Працівники скаржилися на напівофіційне нарахування зарплат, неперіодичну їх виплату і відсутність премій. Зокрема, за словами учасників пікету, затримки з виплатою зарплати у деяких працівників підприємства тягнуться з травня цього року.

Люди, які прийшли до будівлі Херсонської ОДА, передали звернення трудового колективу «Електромаш» з приводу даних проблем голові ОДА Миколі Костяку.

Працівники «Електромашу» також пообіцяли і далі звертатися до державних і правоохоронних органів з приводу проблем із оплатою праці, якщо ситуація не покращиться.

Директор ТОВ Херсон "Авто-Електромаш" Сергій Коровін сказав журналістам, які висвітлювали пікет, що відбувався біля заводу, що не заперечує існування проблем з періодичністю виплат.

За його словами, причину такої ситуації керівництво підприємства бачить в тому, що заводу, який 70-80% своєї продукції експортує, затримується відшкодування ПДВ. Проте С.Коровін не повідомив суму боргу з боку держави з відшкодування податку.

За словами директора, керівництво підприємства вже зверталося з цього приводу до Вищого адміністративного суду, до Генпрокуратури, яка наказала Державному казначейству повернути гроші підприємству. Проте після цього проблема з поверненням ПДВ не вирішилася.

Довідка УНІАН. ПКО "Концерн "Електромаш" заснований в 2002 році. Основою "Концерну "Електромаш" є відкрите акціонерне товариство "Електромаш", яке вже більш як 70 років працює на ринку автотракторного електроустаткування і є єдиним в Україні розробником і виробником стартерів і генераторів для автомобільних, тракторних і мотоциклетних двигунів електровентиляторів системи охолоджування двигуна автомобіля, магнето для тракторних пускових двигунів, хрестовин карданного валу, автомобільних фільтрів.